Артисти на кокили, живи цветя и пъстри пеперуди шестват на Цветница във Велико Търново

Велико Търново се превръща в „Градина под небето" на Цветница. Старата столица кани всички жители и гости – малки и големи, да усетят и съпреживеят пролетта, да се включат във вдъхновяващия празник, изпълнен с много цвят, музика и емоции.

Пролетното пътешествие започва в 10:30ч. с артистичното шествие „Парад на пролетта", което ще премине по главната улица „Васил Левски". От студентския стол до сградата на общината ще дефилират артисти на кокили, преобразени като живи цветя, пъстри пеперуди и вековни дървета. Начело на парада ще е самата Пролет с цигулка в ръка, а жива Орхидея с арфа ще посреща пред Общината.

Пролетното дефиле е отворено за всеки, който желае. Община Велико Търново отправя специална покана към деца и родители да облекат цветни костюми, да сложат маски на герои от приказките и на цветя, да се включат в парада.

След шествието празникът ще се пренесе в парк „Марно поле", където парти агенция „Феличита" ще се погрижи за цветното настроение на малки и големи.

Част от празника е специално ревю на детски костюми, за което са подготвени и много награди.

От 10:00 до 17:00 ч. посетителите ще имат възможност да разгледат арт базар, зоната за занаяти и щандовете със саксийни цветя.

По традиция в празничния ден всички именици ще получат подарък – живо цвете от кмета Даниел Панов.



