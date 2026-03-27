Артисти и журналисти се събраха, за да се сбогуват с достойната българка Ефросина Сеизова

Десетки близки, артисти и журналисти се събраха, за да си кажат последно сбогом с Ефросина Сеизова, която дари 40 000 лева на Факултета по журналистика на Софийския университет за стипендии на изявени студенти и влезе в списъка на "Достойните българи", инициативата на "24 часа", която отличава хората с големи сърца.

Поклонението се проведе в църквата "Света София", като на него присъстваха близки и приятели на Ефросина Сеизова, сред които артисти и журналисти, като Ники Кънчев, Орлин Павлов, Етиен Леви, Снежана Петкова и други. За да покажат своето уважение бяха и преподаватели и студенти от Факултета по журналистика на Софийския университет, както и учени от БАН.

Ефросина Сеизова  дарява 40 000 лева за стипендианти във Факултета по журналистика към Софийския университет в памет на дъщеря си Биляна Рачева, която също е била журналистка. С това тя намира своето място в списъка на "Достойните българи" на "24 часа" през миналата година. 

През януари тази година 95-годишната Ефросина Сеизова представи книгата "Шепа пръст от Македония", в която събира статии на своя баща журналист и публицист Васил Сеизов, редактор във в. "Зора", кореспондент във Варшава за Балканите на Хърватската телеграфна агенция и носител на много награди.

  

