Брендо съжалява за трафика на кокаин, в затвора чистил фитнеса, творил и се поправил

Кирил Борисов

[email protected]

12568
Брендо се включи по видео на делото за обединяване на трите присъди.

Евелин Банев-Брендо съжалява за криминалните си деяния, осъзнал е какво е извършил, съжалява за стореното и има отлични предпоставки за ресоциализация. Това каза пред Софийския градски съд адвокатът му Десислав Трайков по заседанието, на което ще се реши дали Кокаиновия крал да бъде освободен предсрочно от затвора. Остават му 4 години и 5 месеца затвор от присъдата, която е 10 години и половина. Тя е за наркотрафик и пране на пари. Той сам се предаде преди година и 8 месеца. 

Брендо е работил 6 месеца като чистач на фитнеса, наградили го за участие в творчески конкурс по случай националния празник 3 март, изреди адвокат Трайков положителните качества на клиента си. Банев е известен с това, че издаде книгата "Съзирам душата на България" преди десетина година.

В затвора е награждаван няколко пъти - за спазване на дисциплината, за уважително отношение към лишените от свобода и администрацията, включително с 4 часа удължено свиждане. Освен това Брендо е бил избран за председател на съвета на 12-а група в затвора и като такъв много пъти е бил медиатор между затворниците и ръководството. Бил добре образован, дисциплиниран, в отлично психологическо и емоционално състояние. Спортувал доколкото здравословното му състояние позволява.

Адвокат Трайков посочи, че клиентът му има проблеми с щитовидната жлеза и гръбначния стълб. Той също изреди други медийно известни затворници, освободени предсрочно - съпроцесниците на Брендо Матей Боев и Тинко Гарев, като и Джок Полфрийман, Валентин Янев - Бореца и Ивайло Евтинов - Йожи от Наглите. Самият Брендо бе лаконичен и единствено каза, че подкрепя казаното от адвоката си. Помоли да бъде пуснат. Той се включи по видео.

Очаква се съдът да се произнесе за свободата на Брендо. 

