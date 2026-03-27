Не е шега - на 1 април Музеят на хумора в Габрово чуква 54

Дима Максимова

Дом на хумора и сатирата в Габрово Снимка: Архив

54 години не приемаме света твърде насериозно, освен когато се налага, казват от Музея на хумора и сатирата в Габрово и канят на Ден на отворени врати.

Хуморът има любопитна способност: колкото повече години натрупва, толкова по-добре вижда слабостите на света.
На 1 април Веселата къща празнува 54 години от създаването си с програма, пълна с изкуство, игри и правото да не вярвате на нищо.

От 10:00 до 12:00 ч. зала 8 се превръща в  Детско ателие „Безопашата първоаприлска шега"

Точно в 11 ч. и 15 ч. канят на  тур в изложбата "PUSTA VE4NOST" с нейния автор - визуалният артист Филип Бояджиев. Тя ще е подредена в Зала на жирафите, а официалното й откриване е в 18 ч.

Следобедът е отреден на игра за цялото семейство - „Шеговито издирване '26 (вече за трети път)".

В 16:30 ч.  е откриването на фотоизложбата „Просто котки" на Веселин Боришев.

През целия ден гостите на музея могат да: участват в предизвикателството „Верни и неверни факти за котките"; направят свое меме; рисуват, вдъхновени от творчеството на Борис Димовски;оставят своето пожелание към рожденика в Книгата за гости.

Входът е свободен.

54 години са чудесна възраст – достатъчно мъдра, за да се съмнява в сериозността на света, и достатъчно млада, за да му се смее, казват от екипа.

