Николай Димитров: В Детска млечна кухня в Несебър се спазват всички стандарти за храната

Детска млечна кухня в Несебър е еталон в спазването на високи стандарти при приготвянето на качествена и разнообразна храна за най-малките жители на Община Несебър, като услугата е съобразена с възрастта на потребителите, категоричен е кметът Николай Димитров. Предлаганите ястия са разделени в две групи - първата е за деца от 10 месеца до 1 година, а втората група обхваща малчугани на възраст от 1 до 3 години. „Искаме младите семейства спокойно да отглеждат децата си, без да се притесняват за пълноценно им и здравословно хранене. С тази идея още през 2008 година отвори врати Детската млечна кухня – Несебър, като част от социалните структури на общината.", подчерта градоначалникът и допълни, че услугата се дотира от общинския бюджет.

Детската млечна кухня в Несебър предлага балансирано тристепенно меню, съобразено с препоръчителните дневни норми за консумация на основните хранителни продукти. То е подбрано така, че през седмицата децата да хапват и месо, и риба. При приготвяне на ястията се използват плодове и зеленчуци, съобразени със сезона. Менюто включва продукти от всички хранителни групи и се актуализира всяка седмица, за да предложи максимално разнообразие. За потребителите на услугата могат да се заявяват купони според индивидуалните нужди: ден предварително, за цяла седмица или за цял месец. Купоните са на изключително достъпни и разумни цени.

Рецептурникът, който се изпълнява през годината, съдържа над 300 рецепти. Предлаганите ястия се приготвят с плодове и зеленчуци според съответния сезон. Родители, ползващи услугата споделят, че храната е „супер", харесва се от децата и че са доволни от обслужването.

Капацитетът на детската млечна кухня е 200 деца, като филиал има и в Обзор, чийто капацитет е 100 потребителя. Висококвалифициран персонал от 7 души работи в услуга на най-малките жители на общината.

Детската млечна кухня предлага и разнос на храна, транспортирана с автомобил, оборудван с всичко необходимо за съхранението и безопасността на продуктите. Обслужват се кв. „Черно море", Слънчев бряг, Свети Влас, Равда, Тънково, Оризаре, Гюльовца и Кошарица.