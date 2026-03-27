Несебър отбеляза тържествено Деня на Тракия

Несебър отбелязва 26 март - Деня на Тракия и подвига на българските воини, спечелили битката за Одрин през Балканската война. Паметната дата е символ на борбата за свобода и готовността за саможертва и в същото време е дата, белязана от трагичната съдба на хилядите тракийски българи.

Денят започна с отслужване на панихида за българските жертви на репресии и гонения в периода на Балканската война в храма „Успение Богородично".

Малко по-късно пред паметника, в памет на хилядите тракийски и македонски прокуденици, намерили подслон в пределите на родината, се преклониха граждани – наследници на бежанците, кметът на Несебър Николай Димитров, заместник-кметовете Виктор Борисов и Иван Гургов, общинският съветник Сотир Наумов, представители на организации, клубове и институции.

Председателят на тракийското дружество в града Виолета Георгиева в словото си подчерта, че „сме длъжни да помним делата и героизма на предците, да изпълняваме заветите им и да съхраним родовата памет".

Пред паметника на тракийските и македонски бежанци в Новия град се състоя и тематична музикално-поетична програма с участието на самодейци от НЧ „Яна Лъскова", а след това в знак на почит бяха поднесени венци и цветя.