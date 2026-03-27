Решено: Консорциум взема транспорта на Пловдив за следващите 10 г.

Ще дадем най-доброто от себе си, за да са доволни пловдивчани и да имат редовен транспорт, увери превозвачът

Консорциум "Градски транспорт - 2026" поема обслужването на 29-те линии в Пловдив за следващите 10 години. Това е решението на конкурсната комисия в общината, която е дала комплексна оценка от 100 точки на кандидата. Той беше единствен в надпреварата, а в консорциума влизат четири фирми - "Автобусни превози Пловдив", "Меритранс 2002", "Меритранс 2017 и КЗТ "Златанови". Две от тях са на Ангелов, а другите - на Татяна Златанова, която продължава традицията на майка си Мария Златанова - известен превозвач.

"Ще се стараем да дадем най-доброто от себе си, за да са доволни пловдивчани и да не чакат по спирките. Шофьори и кондуктори са инструктирани да се държат вежливо и културно с пътниците. При най-малкия сигнал ще реагираме", заяви пред "24 часа" Ангелов, сочен за един от транспортните лидери у нас.

Специално за конкурса той достави 120 допълнителни автобуса и инвестира близо 10 млн. евро. С тях превозните средства стават 350.

"Разписанията ще се спазват стриктно, интервалите се скъсяват, а в почивните дни вместо през 40 минути, автобусите ще минават през 20", увери Ангелов. автобусите ще се движат

Той допълни, че засега има достатъчно шофьори, като немалка част от тях са чужденци.