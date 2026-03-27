ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев призова софиянци да се включат в пролетнот...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22554219 www.24chasa.bg

Брендо се размина със свободата, затворът изчислил грешно престоя му зад решетките

Кирил Борисов

[email protected]

Евелин Банев-Брендо СНИМКА: Архив

Евелин Банев-Брендо се размина с условното предсрочно освобождаване от затвора. Това е първият му опит да излезе на свобода. Съдия Стоян Михов откри фрапираща грешка на бившия началник на затвора в София при изчислението на предварителния арест на Брендо, който се счита за излежано време от присъдата.

Според искането на Мирослав Чорбански в миналото Брендо е бил в ареста и под ключ у дома общо 3 години и 9 месеца. Съдия Михов обаче посочи, че в този срок е включен два пъти престоят на Брендо в ареста в Италия. Той лежа там близо година, след като го екстрадираха. Така общото време на Брендо в затвора е 4 години и 6 месеца, а не 5 години и 6 месеца, което е повече от половината от присъдата му от 10 години и 6 месеца.

Само на това основание съдия Михов отказа да пусне Кокаиновия крал. Той може да обжалва пред Софийския апелативен съд. Бившият началник на затвора Мирослав Чорбански бе отстранен от поста, когато стана ясно, че лично той е поискал Брендо да бъде освободен. После се оказа, че новият шеф не може да изтегли искането, което доведе до провеждането на днешното заседание.

Евелин Банев-Брендо СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта