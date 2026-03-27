Противопоставяме се на опита за подмяна на националния празник, категоричен е лидерът на движението Тихомир Атанасов

Датата 3 март е свещена. Тя е символ на възкресението на българската държавност, крайъгълният камък на нашата свобода, извоювана с кръвта на хиляди герои и с подкрепата на братски народи. Да посегнеш на 3 март означава да посегнеш на фундамента, върху който е изградена съвременна България.

Това се казва в позиция на движение на движение "Трети март" и коалиция "Трети март" по повод идеята на министри от служебния кабинет датата 20 април да стане официален, че дори и национален празник.

Ето пълния текст на позицията:

Ние, от Движение „Трети март", заявяваме своята категорична и непреклонна позиция срещу всякакви опити за ревизия на историческата памет на българския народ. Изразяваме острото си несъгласие с постъпките на служебния кабинет, целящи да изместят фокуса на националното ни достойнство чрез подмяна на датата на Националния празник 3 март с 20 април.

Датата 3 март е свещена. Тя не е просто календарен ден, а символ на възкресението на българската държавност. Тя е крайъгълният камък на нашата свобода, извоювана с кръвта на хиляди герои и с подкрепата на братски народи. Да посегнеш на 3 март означава да посегнеш на фундамента, върху който е изградена съвременна България.

Ние вярваме, че:

3 март е символ на обединението: Това е денят, в който целият български народ се прекланя пред саможертвата на опълченци и освободители. Това е денят, в който националното ни съзнание е единно и непоколебимо.

Историческият контекст е незаменим: С подписването на Санстефанския мирен договор се слага край на петвековното робство и се полага началото на Третата българска държава. Това е акт на международно признание, който не може и не бива да бъде омаловажаван.

Опитите за подмяна са опити за разделение: Всяко действие, насочено към размиване на историческата истина под предлог за „европейска интеграция" или „нова интерпретация на историята", е директна атака срещу националната ни идентичност. Историята не трябва да бъде инструмент на конюнктурната политика.

Ние не отричаме значението на Априлското въстание – то е върхът на българския революционен дух и саможертва. Но националният празник трябва да бъде този, който ознаменува резултата от този дух, а именно – Свободата.

Призоваваме всички български граждани, родолюбиви организации и общественици да се противопоставят на този опит за подмяна. Националната памет не е търговска стока, а 3 март не е просто дата – той е нашият морален компас.

Ние няма да позволим да бъде изтрита паметта за тези, които ни дариха със свобода!

България помни! България почита 3 март!