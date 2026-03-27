Над 126 000 превозни средства са проверени при спецакция на МВР за седмица

3504
Спецакция на МВР провери над 126 000 превозни средства за седмица

От 20 до 26 март 126 377 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Оттам добавиха, че извършен контрол на 147 219 водачи и пътници. Съставени са 36 679 фиша и 3464 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи.

В рамките на изминалата седмица са установени общо 159 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 90 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 69 - с над 1,2 на 1000, 15 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 182 водачи, 27 са отказали да бъдат тествани. 19 336 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 22 879 водачи и пътници. Съставени са 5660 фиша и 559 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 126, петима са отказалите тестване. изведи едно залавие оттук

Спецакция на МВР провери над 126 000 превозни средства за седмица

