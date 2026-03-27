Монтана става център на консулски окръг на Казахстан

Монтана става център на консулски окръг на Република Казахстан Снимка Камелия Александрова

Посланикът на Казахстан в България Виктор Темирбаев се срещна със зам.-кмета на община Монтана Тихомир Антонов и зам.- кмета Станислав Станоев. Чуждестранната визита в града е по повод откриването на седалище на консулски окръг. Територията му обхваща София и Северозапада. Монтана е избрана не само заради централното местоположение, но и заради икономическото развитие на града. Откриване на дипломатическо представителство на Казахстан е решение на Министерски съвет от средата на миналата година. За почетен консул е назначен предприемачът Ивайло Митев.

Той придружаваше посланик Темирбаев на срещата с ръководството на община Монтана, в която взе участие и консулът Арсен Абдрахманов. В разговорите стана ясно, че една от целите на мисията е развитието на транспортен коридор между Евразия и Европа. В тази връзка граничната за България река Дунав е важна част от този коридор.

Домакини и гости си размениха представителни за двете страни подаръци.

Посланик Темирбаев акцентира върху преводната литература на казахстански автори, които най-добре представят културата на евразийската страна. Дипломатът припомни мъдростта на предците му, че приказката е най-меката сила.

