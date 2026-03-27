Задържаха мъж, удрял непълнолетен със стъклено шише в главата, а после ритал паркирани коли

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 27-годишен мъж за три престъпления, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 24 март около 23,00 часа в денонощен магазин в гр. София М.Б. е удрял с юмрук в лицето и главата 17-годишно момче, след това го е ударил и със стъклено шише в главата. Вследствие на ударите му е нанесъл лека телесна повреда.

След това в ж.к. „Овча купел" М.Б. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като ритал с крак и блъскал с ръце по паркираните в района автомобили. Обвиняемият е повредил 7 автомобила, като е унищожил огледалата им за обратно виждане и е счупил прозорци.

По случая се води досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор М.Б. е задържан за срок до 72 часа.

На 27 март наблюдаващ прокурор е внесъл в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.