Перник и Радомир побеляха след мартенски сняг (Видео, снимки)

Мартенски сняг изненада жителите на Перник и Радомирско днес по обяд. Интензивният валеж от мокър сняг бързо образува покривка от около 2-3 сантиметра, която обаче започна да се топи почти веднага заради положителните температури през деня.

Краткотрайната зимна картина все пак събуди сериозни притеснения сред местните земеделци. Очакваното застудяване през нощта крие реален риск от измръзване и сериозни поражения върху вече цъфналите овошни градини в региона, пише БНТ. Снегът в Перник КАДЪР: Фейсбук/Благи Мекички

Тази нощ времето ще е облачно с валежи от дъжд, в планините и планинските райони от сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната - от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА.

Атмосферното налягане бавно ще се повишава, ще остане значително по-ниско от средното за месеца. Снегът в Радомир СНИМКА: Фейсбук/Valter Marinovski

Утре преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

В неделя ще се задържи облачно с валежи. Има повишена вероятност в Централна Северна и в Североизточна България, както и в югоизточните райони, валежите да са значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. В понеделник също ще вали, но валежите ще са на по-малко места и по-малко по количество. Ще има и временни разкъсвания на облачността. Дневните температури ще са малко по-ниски.