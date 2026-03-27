Галина, която наръга четирима немци, преди 5 години опита да обере магазин с пистолет

Галина Боналова, която наръга четирима германци, защото се дразнела от това, че не говорят на български, преди 5 години е опитала да обере касата на хипермаркет в София.

Тя бе задържана снощи, а майка й призна, че дъщеря й има психично проблеми. Има данни, че Галина е хващана и с дрога. Влошила се преди година и половина, когато баща й починал.

През декември 2020 година Галина Боналова за пръв път попада в новините. Влиза в магазин от верига, в която е работила, с газов пистолет и тухла. Задържана е от полицията. "Да се намерят записите от камери в същата верига, когато аз бях нападната", поиска Галина пред съда тогава, но магистратите не уважиха искането ѝ. Тя твърди още, че пистолетът, с който заплашила касиерката, не може да стреля. Адвокатът ѝ поиска психиатрична експертиза за състоянието ѝ преди опита за грабеж.

През 2018 г. жената постъпила на работа в магазин от веригата със 700 лв. заплата. След 4 месеца я преместили в друг обект, където намалили заплатата ѝ. Точно там колега я заплашил с нож. След като напуснала, решила да пробва обира. Така Галина нахлува в обекта на ул. "Черковна", удря охранител с тухла по главата и опира пистолет в главата на касиерка. Задържат я преди полицията да пристигне.

Още тогава става ясно, че Галина е с висше образование, не е омъжена, няма работа и живее с родителите си.

Подробности за нападението вчера се очаква да даде Кристиан Пелтеков, зам. директор на СДВР в 16,30 часа.