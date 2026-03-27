Еколози от Монтана спасиха бухал със счупено крило

Експерти от РИОСВ – Монтана се отзоваха на сигнал за пострадал бухал със счупено крило, получен от Лом. На място е установено, че екземплярът от вида бухал (Bubo bubo) е сравнително млад и е с фрактура на лявото крило, поради което е неспособен да лети.

Птицата е прегледана във ветеринарна клиника като е направена и рентгенова снимка. Екземплярът е транспортиран до Спасителен център за диви животни – Стара Загора, където специалисти да се погрижат за него.

Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица, която се среща в страната. Той е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и е включен в категория „застрашен" в Червената книга на България. Местообитанията му са главно по скални масиви и сипеи, пещери, покрайнини на гори, речни долини и близо до река. Храни се предимно с дребни бозайници – лалугери, таралежи, зайци, скитащи домашни котки. Честа плячка са и птиците – домашни гълъби, гургулици, дроздове, сврачки, патици, полски яребици и др. Ловният район е с радиус 1-2 км. Най-голяма заплаха за вида е бракониерският отстрел, безпокойството и отравяне с жертви (мишевидни гризачи), третирани с препарати.