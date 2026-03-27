Правосъдният министър освободи от длъжност началника на затвора в София

АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу него бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“, със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.

