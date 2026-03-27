Правосъдният министър освободи от длъжност начални...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Правосъдният министър освободи шефа на затвора в София, предложил Брендо за освобождаване

Андрей Янкулов

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу него бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение. То пък започна, след като Чорбански предложи за освобождаване Евелин Банев - Брендо.
За изпълняващ функциите „началник на затвора-София", със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.

Андрей Янкулов

