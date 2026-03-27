Терзиев призова софиянци да се включат в пролетното почистване на града на 28 и 29 март

В навечерието на пролетното почистване на София на 28 и 29 март кметът на София Васил Терзиев подчерта значението на общите усилия между граждани, институции и бизнес за подобряване на градската среда, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

В свое изказване Васил Терзиев припомни трудния период, през който столицата премина, както и до какво доведе силната гражданска активност.

„Имаше хора, които излязоха пред блоковете си, в градинките и около площадките и започнаха да почистват сами. Без да чакат, без да търсят виновни. Просто защото ги е грижа за средата, в която живеят" посочи кметът на София.

По думите му именно това е показало, че промяната е възможна, когато има лично отношение към проблема и отговорен подход

„Това беше силен урок, че градът не е само институции. Градът са хората. И когато има отношение, има и промяна", допълва Терзиев.

Кметът отбеляза, че днес тази енергия се проявява отново в рамките на пролетното почистване, в което вече са заявили участие над 600 доброволци на близо 40 локации в различни части на София.

„Граждани, институции и бизнес работим заедно. Доброволците организират, институциите осигуряват подкрепа, компаниите помагат с материали. Енергията е същата – и е хубаво да я виждаме събрана на едно място."

Според столичния кмет пролетното почистване е повече от инициатива. Това е пример за това как общите усилия водят до устойчив резултат.

„Промяната не става с едно действие. Става, когато хората са обединени около една кауза и работят заедно. Когато не сме 'едни срещу други', а действаме в една посока."

В заключение кметът отправи призив към всички граждани да се включат в инициативата и подчерта, че именно в такива общи действия се вижда потенциалът на града.

„Това е доказателство, че можем. Че се учим. И че сме способни да превърнем паденията във възходи."

Желаещите да се включат могат да изберат удобна локация от интерактивната карта на официалния сайт на инициативата.