​Ямбол се превърна в епицентър на националната промяна. С впечатляващо по мащаб и емоция събитие, коалиция „Трети март" (№16 в бюлетината) постави официалното начало на своята предизборна кампания в историческата зала „Безистен".

​Интересът към събитието надмина всички очаквания. Залата се оказа твърде тясна, за да побере всички желаещи да чуят програмата на коалицията, като десетки граждани останаха прави, за да станат част от този вдъхновяващ старт.

​Единство, символика и български дух

​Атмосферата в „Безистена" беше заредена с енергия още от самото начало. Гостите бяха посрещнати с вдъхновяваща музика и топло отношение от екипа на кампанията. Специален акцент в официалната част беше видеоклипът и песента под надслов „Заедно можем", който е и химн на Коалиция "Трети Март". Тя трогна присъстващите и подчерта връзката на коалицията с региона.

​Истински фурор предизвика появата на сцената на три момичета, облечени в „летящи рокли" в цветовете на българския трибагреник – бяло, зелено и червено. Тяхното присъствие напомни за величието на Шипка и даде силен емоционален заряд на вечерта. В унисон с традициите, момичета в автентични носии посрещаха гостите и се грижеха за празничното настроение.

​Конкретни решения и открит диалог Димитрина Торлозова - ​координаторът за Ямбол, представи детайлна визия за развитието на региона, фокусирайки се върху болезнени теми като инфраструктурата, разкриването на нови работни места и справянето с демографската криза.

​Върхът на вечерта бе участието на председателя на коалицията Тихомир Атанасов. Той постави акцент върху нуждата от национално обединение и припомни, че „Трети март" не е просто име в бюлетината, а стратегически избор за възраждане на българската държавност.

​По време на частта „Гласът на хората", Тихомир Атанасов демонстрира пълна готовност за диалог, като отговори изчерпателно на всички въпроси, зададени от присъстващите в залата. Темите варираха от конкретни проблеми по кварталите до въпроси за доверието в институциите, като организаторите успяха да създадат естествена и директна връзка с избирателите.

​Силни послания и неформален финал

​Финалът на събитието беше толкова емоционален, колкото и началото. Водещият благодари на присъстващите за искреността и енергията, с която подкрепиха идеята за единството.

​След края на официалната част, кандидатите се събраха за обща снимка с гражданите, а вечерта продължи с неформален коктейл. Гостите имаха възможност лично да разговарят с кандидатите за народни представители в приятна атмосфера, гарнирана с изискан кетъринг.

​Стартът в Ямбол доказа едно – хората търсят истински диалог и общност. Коалиция „Трети март" тръгва по своя път към изборите с увереността, че когато народът е сплотен, промяната е възможна.