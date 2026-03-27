Наши и италиански военни със съвместна тренировка на учебен център „Люляк“

Формирования от 38-ми механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада проведоха съвместни занятия с италиански подразделения от Многонационалната бойна група на НАТО в България. Тренировките се проведоха на Учебен център „Люляк" край Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Механизиран и минохвъргачен взвод, разчети от смесен противотанков взвод, заедно с италиански механизиран и минохвъргачен взвод от състава на бойната група на НАТО, проведоха бойни стрелби в динамична обстановка. Съвместните занятия допринесоха да подобряване на координацията със съюзническите сили и за повишаване на тактическата подготовка и оперативната съвместимост в многонационална среда.