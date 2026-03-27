Морските спецсили на България и Великобритания проведоха съвместна подготовка (Снимки)

Съвместна подготовка между военнослужещи от група „Морски специални сили" от Военноморските сили на Република България и военнослужещи от 42-ри батальон „Командо" на Кралската морска пехота на Обединено кралство Великобритания и Ирландия се проведе от 18 до 27 март 2026 г. По време на занятията в тренировъчни райони на българските Военноморски сили бяха отработени тактики, техники и процедури за операции по морска сигурност, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Сътрудничеството между Кралската морска пехота и българските Морски специални сили е дългогодишно и допринася за усъвършенстване на уменията на военнослужещите. Съвместните тренировки спомагат за изграждането на взаимно доверие и уважение към ценностите и традициите на двете елитни формирования на въоръжените сили, към които принадлежат.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов проведе среща днес, 27 март, с посланика на Великобритания у нас Н. Пр. Натаниъл Копси. На срещата беше акцентирано на дългогодишното добро сътрудничество между Кралската морска пехота и българските морски специални сили и, както и на проведената ползотворна съвместна подготовка.

По-рано днес посланикът на Великобритания у нас Н. Пр. Натаниъл Копси посети района на Военноморска база Варна, където се срещна с участниците в тренировката. Той наблюдава демонстрации на тактически действия по контрол на корабоплаването. В рамките на срещата Н. Пр. Копси официално представи дарение на специализирано оборудване от Кралската морска пехота за българските морски командоси.

Съвместната подготовка е част от Плана за дейността на Военноморските сили и се реализира в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителствата на Великобритания и България за провеждане на съвместни учения и подготовка, подписан през 2007 г.