Двама са задържани за намерените 250 кг наркотици в София (Видео, снимки)

СНИМКА: МВР

ГДБОП и ДАНС проведоха вчера специализирана операция на територията на София срещу незаконно придобиване и съхранение на наркотични вещества. В хода на предприетите действия са установени три локации, сред които клетка в подземен паркинг на сграда, използвани за незаконната дейност, съобщиха от МВР.  

Двама мъже, на 29 г и 37 г., са арестувани в хода на съвместната акция. Единият е задържан при опит да достъпи едно от помещенията, в които при проведените действия по разследването са установени различни наркотични вещества. Другият е задържан в бус, превозващ 30 чанти, всяка съдържаща по 5 вакуумирани плика суха тревиста маса, реагирала на марихуана. 

При претърсванията са открити и иззети общо около 250 килограма различни по видове наркотични вещества: около 180 кг марихуана, около 11 кг кокаин, около 49 кг амфетамин, около 850 гр метамфетамин, около 700 гр хероин, 2,5 кг екстази, 50 гр МДМА, 21 гр хашиш.  

Установени са още боен пистолет, боеприпаси, вакуум машина, електронни везни, пликове и материали, съотносими с разследваната престъпна дейност. 

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура. Предстоят експертизи. Работата продължава. 

Подробности за акцията предоставиха на брифинг старши комисар Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП и Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС. 

