Двама са задържани за намерените 250 кг наркотици в София (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ГДБОП и ДАНС проведоха вчера специализирана операция на територията на София срещу незаконно придобиване и съхранение на наркотични вещества. В хода на предприетите действия са установени три локации, сред които клетка в подземен паркинг на сграда, използвани за незаконната дейност, съобщиха от МВР. СНИМКА: МВР

Двама мъже, на 29 г и 37 г., са арестувани в хода на съвместната акция. Единият е задържан при опит да достъпи едно от помещенията, в които при проведените действия по разследването са установени различни наркотични вещества. Другият е задържан в бус, превозващ 30 чанти, всяка съдържаща по 5 вакуумирани плика суха тревиста маса, реагирала на марихуана.

При претърсванията са открити и иззети общо около 250 килограма различни по видове наркотични вещества: около 180 кг марихуана, около 11 кг кокаин, около 49 кг амфетамин, около 850 гр метамфетамин, около 700 гр хероин, 2,5 кг екстази, 50 гр МДМА, 21 гр хашиш. СНИМКА: МВР

Установени са още боен пистолет, боеприпаси, вакуум машина, електронни везни, пликове и материали, съотносими с разследваната престъпна дейност. СНИМКА: МВР

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура. Предстоят експертизи. Работата продължава. СНИМКА: МВР