Заместник-кметът Димитър Недев приветства участниците в „Пролетни хирургични дни" в Русе

В периода 27 – 29 март в Русе е домакин на петото издание на научния симпозиум „Пролетни хирургични дни", посветен на темата „Хирургията – настояще и бъдеще". Форумът, организиран от Лечебни заведения „Медика" и Русенския университет „Ангел Кънчев", се провежда в Гранд хотел „Рига" и събира водещи специалисти от различни области на хирургията, както и представители на академичните среди и здравните грижи. Гост на откриването бе заместник-кметът Димитър Недев, който приветства участниците и организаторите и подчерта значението на подобни научни форуми за развитието на здравеопазването и за утвърждаването на града като регионален медицински център.

„Присъствието на толкова много изявени специалисти показва, че Русе се утвърждава като важен център за медицинска наука и професионален обмен. Община Русе ще продължи да подкрепя инициативи, които насърчават развитието на здравеопазването и иновациите. Надявам се, че през дните, които ще прекарате тук, ще усетите както професионалната стойност на форума, така и душата на нашия град", обърна се заместник-кметът към присъстващите.

На откриването присъстваха още съуправителите на Лечебни заведения „Медика" Алисе Муртезова и д-р Панайот Панайотов, управителят на УМБАЛ „Медика" д-р Ивелин Йоцов, почетният ректор на Русенския университет акад. Христо Белоев, областният управител Орлин Пенков, председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов, както и водещи специалисти в областта на хирургията от България и чужбина.

Събитието започна с едноминутно мълчание в памет на починалия в последните дни на 2025 г. основател на Лечебни заведения „Медика" и почетен гражданин на Русе проф. д-р Кирил Панайотов.

В рамките на тридневния форум ще бъдат представени научни доклади и презентации в областта на общата, детската, съдова, пластично-възстановителната и лицево-челюстната хирургия, както и в ортопедията, урологията, неврохирургията и други медицински направления. За лектори са привлечени над 30 чуждестранни специалисти от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Близкия Изток, някои от които със световна слава в своята област, които задават тенденциите в медицината, а във форума се включват повече от 500 участници от 38 страни.

Симпозиумът дава възможност за обмен и на добри практики, представяне на иновативни методи и обсъждане на актуални предизвикателства пред съвременната медицина.