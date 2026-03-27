Външно предупреди за опасно време в Хърватия

Министерството на външните работи (МВнР) уведомява, че в Република Хърватия е обявен червен код за опасно време на територията на страната поради преминаването на циклон, който се очаква да предизвика рязко застудяване, интензивни снеговалежи в по-високите части и силен ураганен вятър, се посочва на официалната интернет страница на ведомството. От МВнР пишат, че се предвижда временно затваряне на участъци от пътища и автомагистрали за всички видове превозни средства.

Препоръчваме на българските граждани, намиращи се на територията на Република Хърватия или планиращи пътуване до страната през следващите дни, да следят актуалната метеорологична информация, да се придържат към указанията на местните власти, съветват от министерството. Сънародниците ни могат да следят за актуалната за пътната обстановка на този интернет адрес.

При необходимост от кризисно или консулско съдействие българските граждани могат да се свържат с Посолството на Република България в Загреб, в работно време на тел: +385 1 2755095, както и при спешни случаи в извънработно време на тел: + 385 984 69 808. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: Е[email protected] .

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани в чужбина се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04 и +359 2 971 38 56, както и на имейл: [email protected]

От МВнР препоръчват на българите при пътувания и временно или постоянно пребиваване в чужбина да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост, посочват от министерството.

Хърватската столица Загреб е ударена от силна буря с пориви на вятъра до 120 км/ч. днес, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.