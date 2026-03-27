Фалшив сигнал за бомба затвори летище Пловдив

По неофициална информация се обадила жена, не й е за първи път

Сигнал за бомба затвори летище Пловдив и наложи евакуацията на персонала. Аеропортът е претърсен, взривно устройство не е открито.

"Получихме сигнала в 16,14 часа, по това време нямаше пътници, защото самолетът за Милано излетя в 16 часа. Така взехме мерки само за работещите на летището", обясни за "24 часа" шефът му Красимир Пешев.

По неофициална информация жена е подала фалшивия сигнал, тя е същата, която се обади със съобщение за взривно устройство и по-рано този месец.