Столичният инспекторат е готов да реагира при евентуални снеговалежи

Столичният инспекторат следи в реално време метеорологичните прогнози и е в пълна готовност за реакция при очаквани снеговалежи и влошаване на метеорологичната обстановка. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община.

Служителите на Инспектората, съвместно с екипите на почистващите фирми, извършват непрекъснат мониторинг на условията. При необходимост своевременно ще бъдат възложени дейности по обработка на уличната мрежа, тротоари, спирки на градския транспорт и други обществени пространства с цел осигуряване на безопасно придвижване на гражданите.

Снегопочистващите машини също са в готовност да реагират незабавно при влошаване на обстановката.

Столичният инспекторат ще продължи да информира гражданите за предприетите действия и апелира към всички участници в движението да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътните условия.