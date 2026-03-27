Юбилейният финал на ММД: От магията на перкусиите до симфоничния бунт на Шостакович

Юбилейното 65-о издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" завършва с две изключителни събития на 28 и 29 март. Програмата ще предложи на русенската публика премиерни за България перкусионни проекти и мащабен симфоничен почит към гения на Дмитрий Шостакович. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В събота вечер сцената ще бъде завладяна от двама от най-вълнуващите перкусионисти на новото поколение – Алексей Герасимец и Емил Куюмчуян. Техният съвместен проект CaDance for two гостува за първи път у нас, обещавайки наелектризиращ микс от съвременна класика, джаз и кросоувър ритми. Алексей Герасимец е признат майстор на оригиналните идеи, докато Емил Куюмчуян внася в дуото екзотичната енергия на своите анатолийски и африкански корени. Програмата включва авторски пиеси на двамата музиканти, както и знакови творби на Стив Райх и Анди Пейп. Публиката ще стане свидетел на необичайно камерно изпълнение, в което музиката се извлича дори от бутилки и камъни, превръщайки ритъма в чиста емоция.

Фестивалът ще бъде закрит на 29 март с концерт на оркестъра на Държавна опера – Русе под диригентството на Димитър Косев. Солист в празничната вечер ще бъде световноизвестната цигуларка Лия Петрова, която ще интерпретира Концерт за цигулка №1 на Шостакович.

Втората част на вечерта е посветена на сатиричната и експериментална сюита от балета „Болт". Забранена веднага след премиерата си през 1931 г. заради своето дръзко и новаторско звучене, тази творба остава в забвение 74 години. Сега русенската публика ще има рядката възможност да чуе нейната жива, гротескна и необуздана музика, с която фестивалът ще постави финалната точка на своето 65-о издание.

