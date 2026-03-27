Двама мъже са задържани за измами при покупки на коли - вземали капаро и изчезвали

Двама мъже, мамили с фалшиви обяви за покупки на коли, бяха задържани при акция на Главна дирекция "Национална полиция", ОДМВР - Стара Загора и ОДМВР - Благоевград. Те пускали мними обяви в интернет, че продават евтини коли и изчезвали след получаване на капарото. Схемата бе описана наскоро от "24 часа".

Разследването започнало по придобита информация за неистински обяви, разпространявани чрез различни платформи в интернет за спешна продажба на леки коли, товарни автомобили, специализирана техника на занижени цени. В хода на предприетите оперативни действия бил изяснен механизмът, чрез който двама мъже, установени като фактическите извършители на деянията, действали. След въвеждане в заблуждение на потенциални купувачи те изисквали превеждане на капаро по банкова сметка. След превода на парите контактът с мнимите продавачи прекъсвал.

Вчера в рамките на специализирана полицейска операция с участието на служители от ГДНП – сектор „Измами", ОДМВР – Стара Загора – сектор „Противодействие на икономическата престъпност" и ОДМВР – Благоевград – сектор „Противодействие на криминалната престъпност" с полицейска заповед са задържани 28-годишен от благоевградското с. Покровник и 29-годишен от Благоевград. И двамата млади мъже са криминално проявени.

При проведените процесуално-следствени действия в имоти и моторни превозни средства, ползвани от двамата, са намерени и иззети мобилни телефони, сим карти и други вещи, относими към разследваната престъпна дейност.

След доклад в прокуратурата спрямо двамата мъже са повдигнати обвинения. Мярката им за задържаане е променена на до 72 часа. Предстои спрямо обвиняемите в съда да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Работата продължава под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.