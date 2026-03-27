Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават довършителните строителни дейности по благоустройство на околоблоковото пространство на бл. „Странджа планина" в кв. „Родина" – оформане на бетонните паркинг елементи в зоните за паркиране, полагане на ограничителни бетонови бордюри около дърветата и подготовка на тротоарните площи за полагане на нова настилка;

- продължават строителните работи по ремонт на ул. „Козница планина" - полагане на първи пласт неплътен асфалтобетон /биндер/;

- стартираха дейности по неотложен авариен ремонт на разрушена пътна настилка на места по протежение на бул. „България";

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки по бул. „Васил Левски" /от кръгово кръстовище в кв. „Чародейка" до кръстовището с „бул. Христо Ботев"/, бул. „Гоце Делчев", ул. „Генерал Паренсов", ул. „Давид", ул. „Изгрев", ул. „И. С. Аксаков", ул. „Индустриална", ул. „Одрин", ул. „Цар Шишман";

- укрепено и обезопасено бе опасно пропадане по ул. „Отец Паисий";

- започна изграждането на спортна алея /огнева линия/ и площадка за спортни дейности с клинкерни павета и бордюри в СК "Ялта";

- продължават строителните работи по цялостното обновяване на пространството за детска площадка между бл. „Пирин" и бл. „Тополница" в кв. „Мидия – Енос" –профилиране на земната основа, полагане на подземна захранваща мрежа за външно осветяване и изграждане на подпорна стена с декоративни бетонни елементи /кашпи/;

- продължават дейностите по частични ремонти и подмяна на компрометирани плочи и павета на пл. „Свобода" и ул. „Александровска";

- изградена бе пешеходна алея от бетонова настилка за достъп от ул. „Никола Й. Вапцаров" до вх. „А" на бл. „11" в кв. „Дружба" 3;

- извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на гр. Мартен /включително монтиране на нова захранваща мрежа/;

- извършен бе ремонт, подмяна на 34 неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път II – 21, бул. „Липник", бул. „Тутракан" /на кръстовището с ул. „Плиска"/, бул. „Христо Ботев", ул. „Ангел Кънчев", ул. „Антим Първи", ул. „Балкан", ул. „Борисова", ул. „Братя Симеонови", ул. „Българка", ул. „Люляк", ул. „Нови сад", ул. „Опълченска", ул. „Пазарна", ул. „Петрохан" /до бл. „Брацигово"/, ул. „Света гора", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Тодор Минков", ул. „Цветница", както и по уличните мрежи на с. Ново село;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода", в Парка на възрожденците /вкл. настройване на електронни часовници за управление на външно осветление/ и в околоблоковите пространства до бл. „Детелина", бл. „Мак" и бл. „София" в кв. „Здравец – Изток" /вкл. и монтиране на нови стълбове за осветление с ремонт на захранваща мрежа/ и бл. „103" и бл. „104" в кв. „Чародейка – Юг";

- извършено бе монтиране на 68 пътни знака и ограничителни табели, както и 17 пътни сигнални лампи за въвеждане на временна организация на движението на пътното платно по дигата на язовира в Лесопарк „Липник";

- монтирани бяха 19 нови и бяха подменени 4 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 47 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- монтирани бяха еластични пътни предпазни ограждения /мантинели/ зад бл. „104" в кв. „Чародейка – Юг" и ул. „Екзарх Йосиф" /за затваряне на изхода към ул. „Сент Уан"/;

- монтирани бяха метални антипаркинг елементи /колчета със сигнални цветове/ в зелената площ на площадното пространство до Пантеона на възрожденците;

- изцяло бяха подменени стъклените елементи с плътни поликарбонатни плоскости на спирки на обществения градски транспорт по протежение на бул. „Тутракан";

- продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" - в участъка между кръстовищата с бул. „Христо Ботев" и ул. „Шипка";

- извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Христо Ботев" с бул. „Васил Левски" и бул. „Съединение" с ул. „Майор Ат. Узунов";

- положена бе пътна маркировка за обозначаване на места за паркиране на автомобили на хора с трайни увреждания на ул. „Борисова" и пред вх. „А" на бл. „МНО" 3 в кв. „Възраждане – Юг";

- извършени бяха дейности по събиране и товарене на шума на ул. „Плиска", ул. „Доростол", кв. „Родина" 2, ул. „Чипровци", ул. „Околчица", ул. „Байкал", ул. „Захари Стоянов", бул. „Липник", ул. „Юндола", ул. „Захари Стоянов", ул. „Кръстец";

- по график бяха измити ул. „Дряновска", ул. „Проф. Д. Баларев", ул. „Никола Петков", ул. „Бабуна планина", ул. „Михаил Хаджикостов", ул. „Ганчо Карамаждраков", ул. „Ради Иванов", ул. „Тодор Икономов", ул. „Неофит Рилски", ул. „Оборище", ул. „Муткурова", ул. „Сливница", ул. „Д-р Петър Берон", ул. „6-ти Септември", ул. „Воден", ул. „Плевен", ул. „Плиска", ал. „Възраждане", ул. „Доростол", ул. „Тулча", ул. „Никола Табаков", ул. „Потсдам", ул. „Никола Табаков", бул. „Липник", кръгово кръстовище при ОД на МВР - Русе, пътен възел Николово;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 10, и бе извършена кастрация на 10 кучета. Извършена бе ваксинация на 36 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 8 кучета. Върнати по места бяха 8 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- проведено бе заседание на втората комисия, оценяваща по същество проектните предложение по Програма „Култура" 2026;

- извършени бяха административни и координационни дейности, свързани с отчитането на концертите от програмата на 65. Международен фестивал „Мартенски музикални дни";

- проведени бяха работни срещи относно организацията на събитията, с които ще бъде отбелязана 150-годишнината от Априлското въстание;

- извършени бяха административни дейности по проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

- взето бе участие в откриването на новопостроения корпус към СУ „Васил Левски" – Русе;

- обобщена бе информация за провеждането на Дни на отворените врати в детските градини на територията на община Русе;

- подготвено бе предложение за изменение и допълнение на правилата за прием в първи клас, във връзка с необходимостта от привеждането им в съответствие с нормативни актове от по-висок ранг;

- взето бе участие в работна среща на Областния координационен център по изпълнение на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и включване на определените представители от екипите за обхват от Община Русе за участие в обучение на РУО – Русе по проект „Образование без граници – от обхват към успех", което ще се проведе на 28 март в Русенския университет „Ангел Кънчев";

- предоставена бе информация за наложените административни наказания на родители, неосигурили присъствието на децата си в училище;

- извършен бе контрол върху процесите по приготвяне, съхранение и разпределение на храни по график в ДГ „Радост";

- съгласувано бе с РУО – Русе и подготвяне на предложение за приемане на План за дейностите по подкрепа за 2026 г. в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностно развитите (2025-2027).

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- проведено бе заседание на работната група „Водно бъдеще Русе", която обединява експерти в търсене на иновативни решения за справяне със засушаването и климатичните промени. Анализирани бяха данни от НИМХ, ВиК и ИАППД, като целта е дъждовната вода да се превърне в ценен ресурс за поливане и миене на градските пространства, вместо да се разходва питейна вода. Общината очерта 5 стратегически посоки, включващи изграждане на резервоари, водопропускливи настилки и внедряване на синьо-зелена инфраструктура в административните сгради. В ход е обмен на опит с експерти от Берлин и подготовка на пилотен проект за европейско финансиране за внедряване на модерни водни технологии. Предстои привличането на хидроинженери и геолози, които да положат основата на нов план за работа и актуализиране на местната нормативна уредба;

- на 24 март бе проведено награждаването на победителите в конкурса за младежки инициативи „Твоята идея – наша мисия". Събитието събра млади хора, екипа на центъра и партньорите от Превантивно-информационния център, обединени около каузата за активна и ангажирана младежка общност. След оценка на журито бяха отличени ученици от три русенски гимназии, които впечатлиха с креативност, смелост и визия за бъдещето:

• ПГЕЕ „Апостол Арнаудов" – Давид Габаров, Теодор Стефанов, Иво Христов и Любомир Шуманов;

• МГ „Баба Тонка" – Даниел Борисов;

• ПГСАГ „Пеньо Пенев" – Матеа Дончева, Виктория Атанасова и Сияна Овчарова.

Международният младежки център и Превантивно-информационният център ще съдействат за реализирането на отличените идеи, като част от тях ще бъдат обединени в общо събитие. Конкурсът за пореден път показа, че младите хора притежават креативност, инициативност и желание да допринасят за положителна промяна в обществото;

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- изпратена бе покана за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект за основния ремонт на ул. „Св. Наум". След изготвяне на окончателен доклад от фирмата изпълнител, ще бъде издадено разрешение за строеж;

- продължават дейностите по подобряване на енергийните характеристики на бл. „Ильо войвода", където бе положена топлоизолация по тавани на мазите и по фасади, както и на бл. „Боримечка", където бе монтирана дограма по общите части, вх. „Б" и самостоятелни обекти;

- продължава ремонтът на Детска градина „Слънце", където бяха извършени дейности по изграждане на вътрешната електрическа и отоплителната инсталация;

- продължават ремонтът и изграждането на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие", извършени бяха дейности по направата на кофраж и армировка за парапети покривна плоча на новостроящата се сграда, като предстои полагането на бетон за конструктивните елементи;

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски", където бяха извършени дейности по изграждането на трибуните на вътрешното баскетболно игрище;

- продължава изпълнението основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов чифлик", където бе извършено преустройство на стаите и общите части;

- извършени бяха 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадени бяха две заповеди за премахване на преместваеми обекти.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- извършени бяха 17 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

- проведен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за

социална рехабилитация и интеграция" за незрящи лица;

- експерти на Община Русе извършиха проверки за напредъка на

изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" и „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Възраждане", както и на строително-монтажни работи в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- предприети бяха действия по закупуване на термо принтер и необходимите консумативи към него с цел въвеждане на иновативна практика – използването на лилави гривни с QR код, предназначени да подпомагат хора с деменция, психични заболявания, както и техните близки;

- взето бе участие в Координационен механизъм за взаимодействие при работа

в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 14 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа;

- изготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на социалните асистенти, предоставящи социална услуга на потребителите в Русе и във всички населени места на общината;

- изготвени бяха 80 трудови договора и тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- изготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на 1576 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в гр. Русе и във всички населени места на общината;

- консултирани бяха 10 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- на 27 март бе извършено класиране в общинските детски ясли;

- на 25 май здравните медиатори участваха в работна среща с експерти на РЗИ по повод регистрираните случаи на морбили в страната и за обсъждане на съвместни дейности на терен за ограничаване разпространението на заразата. Консултирани бяха 57 лица за Закона на здравното осигуряване, за задължителните имунизации и за превенция на заразяване с морбили, предоставени бяха брошури;

- в Детски ясли 12 и 15 екипът по ранно детско развитие проведе специализирани занимания за стимулиране на груба моторика, обсъждане на конкретни казуси, свързани с говорно развитие и предизвикателствата при комуникацията на децата. В Детска ясла 5 бе проведена творческа работилница с децата на тема "Пролет", съвместно с педагог, ерготерапевт и кинезитерапевт;

- във връзка с дейностите по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпление", експерти от Превантивно-информационния център проведоха 6 сесии с 8 паралелки 12. клас от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов", СУ „Възраждане" и СУ „Христо Ботев" и на тема „Превенция употребата на наркотични вещества". Във връзка с програмата „Уча се да чувствам и разбирам", бяха проведени 6 сесии с 1. и 2. клас от ОУ „Тома Кърджиев" и ОУ „Отец Паисий";

- изготвени бяха 35 карти за хора с трайни увреждания;

- до момента издадените разрешения за таксиметров превоз в община Русе са 630.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха Ученически спортни игри по футбол и лека атлетика за всички възрасти;

- извършени бяха организационни дейности за провеждането на младежки куиз „Да си добър е trendy";

- продължава обработката на заявления за кандидатстване по програма „Спорт 2026 г";

- извършени бяха дейности по организация на транспорт за русенските училища и отбори, които участват в зонални първенства на Ученически спортни игри;

- проведени бяха баскетболни срещи за юноши и девойки в зала „Дунав";

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на Международния ултрамаратон „Дунав 24 ч. бягане";

- извършена бе подготовка за стартиране на ремонтни дейности, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- извършен бе авариен ремонт на зала по борба „Локомотив";

- продължава подготовката на Общинската тенис база в Парка на младежта за откриване на тренировъчния и състезателен сезон;

- победителите в Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март, бяха наградени на церемония в сградата на Общинския младежки дом в Русе. Тазгодишната тема „Водата и хората" вдъхнови стотици деца и младежи от страната и чужбина. Организаторите - „ВиК" – Русе и Общинския младежки дом, подготвиха общо 150 награди, които отпътуваха към различни краища на България и до 6 държави в Европа.