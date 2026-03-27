Андрей Гюров и министри ще представят мерки за кризата в Близкия изток

Министър-председателят Андрей Гюров и министри ще представят пакет от мерки за преодоляване на последствията от кризата в Близкия изток и отражението им върху гражданите и бизнеса тази вечер. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Представянето на мерките ще се случи днес, от 19.00 ч. в сградата на Министерския съвет.

Мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица вече е в сила – тя предвижда по 20 евро месечно заради високите цени на горивата. През последните дни служебното правителство проведе поредица от срещи с представители на ключови сектори във връзка с подготовката на цялостен пакет от мерки след началото на кризата в Близкия изток. Премиерът Гюров подчерта, че страната разполага с възможности в рамките на удължения бюджет, който ще действа до приемането на държавния бюджет за 2026 година.