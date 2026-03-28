545 евро средно за година в държавен вуз, таксата за кандидатстване става 40

Първите цени за обучение в евро - за академичната 2026/2027 г., нагоре с около 7,5

Най-скъпо е за студентите по изкуства - 820 евро, наполовина за педагози

Софийският университет, Техническият и Художествената академия не ги вдигат

545 евро ще бъде средният размер на таксата за обучение на студенти в държавните висши училища през академичната 2026/2027 г., а средната такса за кандидатстване - 40 евро. Това са първите цени за следване в евро.

За тази година средната такса за студентите бе 1050 лв., което означава вдигане за догодина с 15 лв., или с около 7,5 евро.

Малко по-сериозно поскъпва таксата за кандидатстване - от 60 лв. досега на 40 евро (78 лв.), т.е. около 9 евро повече.

Средната такса за докторантите е 1130 евро,

като при тях средният размер на таксата за кандидатстването е 130 евро. Тук вече има скок, защото за настоящата академична година таксата за обучение е 1650 лв. (843 евро), а поскъпването за следващата е с 287 евро. Средният размер на таксата за кандидатстването на докторантите пък скача от 80 лв. (40 евро) на 130 евро, т.е. с 50 евро повече.

Тарифите са записани в проект на решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните университети и научните организации за учебната 2026/2027 г., пуснат за публично обсъждане.

Проектът

обхваща 147 000 студенти и докторанти в редовна и задочна форма

на обучение.

За специалностите от отделните научни области средният размер на таксите за обучение на студенти е, както следва:

За специалностите от област “Педагогически науки” - 440 евро

За специалностите от област “Хуманитарни науки” - 460 евро

За специалностите от област “Социални, стопански и правни науки” - 460 евро

За специалностите от областите “Природни науки”, “Математика и информатика” и “Технически науки” - 515 евро

Област “Аграрни науки и ветеринарна медицина” - 515 евро

“Здравеопазване и спорт” - 615 евро

За специалностите от област “Изкуства” - 820 евро.

Средният размер на таксата за кандидатстване във висшите военни училища е 25 евро, а средната такса за обучение догодина - 725 евро.

За обучение на докторанти в научните организации държавната таксата става 435 евро, а кандидатстването струва 25.

При някои от университетите обаче няма повишение. В Софийския университет таксите остават непроменени, също и в Университета по архитектура, строителство и геодезия - само са превалутирани.

В Техническия университет в София само са закръглени заради еврото, като увеличението е под 1%, обясни ректорът проф. Георги Венков.

В Химикотехнологичния и металургичен университет годишната такса за бакалавър става 500 евро, за магистър - 550, или увеличението е с 40 евро на година, каза ректорът проф. Сеня Терзиева.

В Националната музикална академия корекцията е минимална. Националната художествена академия пък е вдигнала с малко тазгодишните такси, затова за догодина няма да ги пипа. Във Великотърновския университет в 12 професионални направления за задочна форма годишната такса за обучение на места, финансирани от държавата, е намалена от 20 до 213 евро, според издръжката за обучение за съответното направление. За останалите направления в редовна и задочна форма на обучение годишната такса е увеличена с около 16 евро.

В Университета за национално и световно стопанство обаче

има увеличение за всички специалности

За икономика таксата нараства от 700 лв. на 430 евро, или с около 70 евро. За право, социология, политически науки и обществени комуникации - от 900 лв. на 560 евро, или скок с около 100 евро.