3 май е новата дата за концерта на Ара Маликян в Русе

Концертът на Ара Маликян, който беше отложен поради внезапно заболяване на музиканта, ще се състои на 3 май (неделя) от 19:00 ч. в „Арена Русе". Организационният екип на 65-ия Международен фестивал „Мартенски музикални дни" информира, че всички закупени билети важат за новата дата без да е необходима презаверка.
Условия за възстановяване на суми
За тези, които няма да имат възможност да присъстват на концерта на 3 май, е създадена следната организация за възстановяване на сумите, в зависимост от начина на закупуване:
1. Ако сте закупили билети ОТ КАСА (на място):
Сумите за билети се възстановяват на същата каса, от която са закупени, единствено срещу представяне на оригинален фискален бон.
• Касата на „Мартенски музикални дни" ще бъде отворена от 16 до 18:00 часа всеки делничен ден в сградата на Държавна Опера – Русе за периода 6 - 30 април.
• Сумите за билетите, закупени от касата на kupibileti.bg, се възстановяват на съответната каса на kupibileti.bg
2. Ако сте закупили билети ОНЛАЙН или през EasyPay/ePay:
Необходимо е да изпратите заявка до съответния оператор, от който сте пазарували:
• за билети от Entase: [email protected] (или тел. 082 506 567, 082 506 512 в делничните дни)
• за билети от Kupibileti.bg: [email protected]
Вашата заявка трябва да съдържа:
- Данни за поръчката: номер на поръчка (от имейла за потвърждение) или уникалния код от самия билет.
- Вашите данни: две имена, телефон за връзка и имейл адрес, използван при покупката.
- Банкови данни (за EasyPay/ePay/Превод): IBAN на българска банкова сметка и три имена на титуляра. (Забележка: Плащания с карта през vPOS се възстановяват автоматично по същата карта).
Срокът за възстановяване на сумите при безкасови покупки е до 30 работни дни след подаване на пълната информация.
Само за Kupibileti.bg
- Възможно е да върнете само част от билетите в една поръчка, ако останалите членове на Вашата компания ще присъстват на концерта.
- Виртуален портфейл: Сумата може да бъде възстановена и под формата на бонус точки АРТ ЛВ във Вашия профил.
Закупуване на билети с нова дата 3 май 2026 онлайн и на каса
Онлайн покупки:
• На 30 март и двете платформи: kupibileti.bg и entase.com ще отворят отново с възможност за купуване на билети.
Покупки от каса:
• От касата на „Мартенски музикални дни" от 16 до 18:00 часа всеки делничен ден в сградата на Държавна Опера – Русе за периода 6 - 30 април
• от физическите каси на kupibileti.bg в страната от 30 март.