3 май е новата дата за концерта на Ара Маликян в Русе

Концертът на Ара Маликян, който беше отложен поради внезапно заболяване на музиканта, ще се състои на 3 май (неделя) от 19:00 ч. в „Арена Русе". Организационният екип на 65-ия Международен фестивал „Мартенски музикални дни" информира, че всички закупени билети важат за новата дата без да е необходима презаверка.

Условия за възстановяване на суми

За тези, които няма да имат възможност да присъстват на концерта на 3 май, е създадена следната организация за възстановяване на сумите, в зависимост от начина на закупуване:

1. Ако сте закупили билети ОТ КАСА (на място):

Сумите за билети се възстановяват на същата каса, от която са закупени, единствено срещу представяне на оригинален фискален бон.

• Касата на „Мартенски музикални дни" ще бъде отворена от 16 до 18:00 часа всеки делничен ден в сградата на Държавна Опера – Русе за периода 6 - 30 април.

• Сумите за билетите, закупени от касата на kupibileti.bg, се възстановяват на съответната каса на kupibileti.bg

2. Ако сте закупили билети ОНЛАЙН или през EasyPay/ePay:

Необходимо е да изпратите заявка до съответния оператор, от който сте пазарували:

• за билети от Entase: [email protected] (или тел. 082 506 567, 082 506 512 в делничните дни)

• за билети от Kupibileti.bg: [email protected]

Вашата заявка трябва да съдържа:

- Данни за поръчката: номер на поръчка (от имейла за потвърждение) или уникалния код от самия билет.

- Вашите данни: две имена, телефон за връзка и имейл адрес, използван при покупката.

- Банкови данни (за EasyPay/ePay/Превод): IBAN на българска банкова сметка и три имена на титуляра. (Забележка: Плащания с карта през vPOS се възстановяват автоматично по същата карта).

Срокът за възстановяване на сумите при безкасови покупки е до 30 работни дни след подаване на пълната информация.

Само за Kupibileti.bg

- Възможно е да върнете само част от билетите в една поръчка, ако останалите членове на Вашата компания ще присъстват на концерта.

- Виртуален портфейл: Сумата може да бъде възстановена и под формата на бонус точки АРТ ЛВ във Вашия профил.

Закупуване на билети с нова дата 3 май 2026 онлайн и на каса

Онлайн покупки:

• На 30 март и двете платформи: kupibileti.bg и entase.com ще отворят отново с възможност за купуване на билети.

Покупки от каса:

• От касата на „Мартенски музикални дни" от 16 до 18:00 часа всеки делничен ден в сградата на Държавна Опера – Русе за периода 6 - 30 април

• от физическите каси на kupibileti.bg в страната от 30 март.