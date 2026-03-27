ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Пекин бе открита Китайската конвенция за научна ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22556231 www.24chasa.bg

Главният секретар на МВР: Общински съветник в Септември е давал по 25 евро за гласуване

Част от откритите пари СНИМКА: ГЕОРГИ КАНДЕВ

Общински съветник от Септември, област Пазарджик, е давал по 25 евро за гласуване за определена партия. Това съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев. Той поясни, че сигналът е дошъл от гражданин.

Ето какво още написа Кандев:

След подаден граждански сигнал, че общински съветник плаща по 25 евро, за да се гласува за определена партия, и след проведена полицейска операция, беше открита сумата от 5440 евро, заедно със списъци с имена и суми срещу всяко от тях.

В хода на операцията в търговски обект, собственост на общинския съветник, беше установен мъж, който раздава парични средства. Той е безработен и няма доказани източници на доход.

В ход са множество полицейски операции на територията на цялата страна.

☎️ Поредна успешно реализирана операция след подаден сигнал от граждани в гр. Септември, област Пазарджик. 🔺 След...

Posted by Георги Кандев on Friday 27 March 2026

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

Водещи новини

