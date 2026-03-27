Главният секретар на МВР: Общински съветник в Септември е давал по 25 евро за гласуване

Общински съветник от Септември, област Пазарджик, е давал по 25 евро за гласуване за определена партия. Това съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев. Той поясни, че сигналът е дошъл от гражданин.

Ето какво още написа Кандев:

След подаден граждански сигнал, че общински съветник плаща по 25 евро, за да се гласува за определена партия, и след проведена полицейска операция, беше открита сумата от 5440 евро, заедно със списъци с имена и суми срещу всяко от тях.

В хода на операцията в търговски обект, собственост на общинския съветник, беше установен мъж, който раздава парични средства. Той е безработен и няма доказани източници на доход.

В ход са множество полицейски операции на територията на цялата страна.