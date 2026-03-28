Няма риск от нулева година в медицинския факултет на СУ, поема го служебен декан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До края на април трябва да се избере ново ръководство, след като досегашното се оказа нелегитимно избрано

Служебен декан ще ръководи Медицинския факултет на Софийския университет до края на април, когато се очаква да бъде избрано ново легитимно ръководство.

В сряда ректорът на СУ проф. Георги Вълчев

прекрати договора на доц. Десислава Лазарова като декан

заради нелегитимността на събранието, на което тя е била избрана през ноември. Тогава доц. Лозанова пое поста от дългогодишния декан проф. Любомир Спасов,.

Прекратени са и допълнителните споразумения на заместник-деканите, които тя е номинирала и са избрани от факултетния съвет.

Изпълняваме решението на Академичния съвет, което ми дава право вследствие на становището на комисията да назнача служебен декан, който заедно с председателя на Общото събрание, съвместно с нашите отдели по човешки ресурси и правния, да уточнят реалния списъчен състав на събранието и да бъде проведено ново събрание за избор на ръководни органи на факултета. Това обясни за “24 часа” проф. Вълчев.

Кой ще бъде служебен декан, ще стане ясно в понеделник. Решението ще бъде взето така, че нито една от страните да не се почувства онеправдана, уверява ректорът.

Той обявява едномесечен срок до свикването на събрание. Това означава до края на април да има нов легитимно избран декан, както и факултетен съвет.

Когато получим и се запознаем с доклада на Националната агенция за оценяване и акредитация, ще предприемем всички необходими действия за отстраняване на констатирани нередности и изпълнение на направени препоръки, коментира още проф. Георги Вълчев.

От април 2025 г. специалност “Медицина” в Алма матер

е в процедура по акредитация

Според ректора няма опасност да се стигне до нулева година в Медицинския факултет, защото той вече има традиции.

Ще положим всички усилия, така че да нормализираме обучението във факултета, защото добре си даваме сметка, че това може

да се превърне в репутационен проблем

за обучението по медицина въобще в България. А това не е добре, тъй като българското медицинско образование е добро, признато е и хората, завършили медицина в България, се посрещат добре навсякъде, казва ректорът, за когото бързото разрешаване на натрупани по-рано проблеми е основен приоритет - в името и на студентите, и на преподавателите.

Медицинският факултет на Софийския университет е търсен от бъдещите студенти. Броят на обучаващите се медици не е толкова голям и така те имат много по-пряк и пълноценен досег с преподавателите си, което е плюс.