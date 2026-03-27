Министър Дечев: Доверието в МВР расте, гражданите подават много сигнали

38 лица са задържани по закона за МВР при днешната полицейска операция в Благоевградска област, обобщи резултатите гл. секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев.

Акцията обхваща не само престъпления срещу политическите права на гражданите, а целия аспект от Наказателния кодекс. Образувани са 4 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Две са в Петрич и по едно в Сандански и Гоце Делчев. При обиските са намерени списъци с имена на хора, но не и пари. Съставени са 176 предупредителни протокола, има 20 сигнали за купуване на гласове, допълни Кандев.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев и гл. секретар бяха в Благоевград за среща със състава на дирекцията. "Ще обиколим всички областни дирекции в дните до изборите на 19 април, за да вдъхнем кураж и увереност, че може да гарантираме честни, свободни и демократични избори. Изискваме от колегите бързина и смелост по действията по неотложност, но и те да бъдат законосъобразни", каза министър Дечев.

"Не спираме да повтаряме пред всички служители на ОДМВР в страната, че ние гледаме на медиите, на разследващите журналисти и на неправителствените организации не като на партньори, а като на съюзници в постигането на амбициозната задача да осигурим честни и законосъобразни избори. Ние знаем, че НПО-та, разследващите журналисти и гражданите имат информация, която може да помогне на нашите служители. Призовава ме ги да поддават информация към нашите служители за всякакви злоупотреби и изборни нарушения. Вече забелязваме очертаваща се много ясна тенденция за повишаване доверието на населението към МВР", каза още министърът.

Според него доверието на гражданите в МВР рязко се е повишило в последните седмици. Статистиката показва, че 23 дни преди вота през октомври 2024 г. е имало подадени 64 сигнала за нарушения на изборния процес, а сега били 510. Сега са образувани 165 досъдебни производства, а тогава са били 30. Броят на предупредителни протоколи по член 65 от Закона за МВР сега са 1182, а през 2024 година са били 257, разликата е около 360% повече към днешна дата.

Вътрешният министър коментира, че не харесва фразата "ние ги хващаме, те ги пускат", използвана, когато задържани лица, биват освободени от съда след това. "Действително е имало случаи, когато прокуратурата и полицията са си свършили работата, но съдът е отказал задържане под стража. Тогава съдът не е успял да се обоснове добре, за да няма съмнение защо не е задържал определено лице, но е имало и случаи на прибързване от страна на полицията и прокуратурата, когато важна информация за извършено престъпление не е била закрепена с годно доказателствено средство и съдът напълно основателно е отказал вземането на мярка за неотклонение задържане под стража", посочи Дечев. Заради това постоянно давал съвети на колегите си не просто да събират оперативна информация, а от нея да излиза доказателствено средство, така че прокуратура да няма друг избор освен да напише обвинителен акт.