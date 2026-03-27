Майка призна, че дъщеря й има психични проблеми, но след като тя наръга 4-ма германци (Обзор)

През 2020 г. обира магазин, но я хващат

Българин се разминал на косъм от нападение

Версията на СДВР - няма ксенофобия, а пристъпи на агресия

Пореден случай на агресия от психично болен човек показа проблема с мълчанието в семейството и липсата на адекватна грижа за тези хора у нас.

39-годишната Галина Боналова наръга четирима германци, а мъж се размина на косъм, след като бе заговорен от нея в София, преди майка ѝ да признае пред властите, че дъщеря ѝ е със заболяване. Тежката история се разигра в четвъртък вечерта в столицата.

На косъм от агресията на Боналова се разминал Константин Таквор. Той решил да се вози в автобус 102, било 17,50 часа, разказа самият той във фейсбук. Гледал си навигацията, защото за пръв път ползвал това превозно средство. Тогава жената го заговорила на английски и го попитала трябва ли му помощ. Той се стъписал и ѝ отговорил и на езика на Шекспир, и на български защо ползва навигацията.

Боналова се изненадала, че не е чужденец, и му казала, че не прилича на българин. “Аз се пошегувах, че ми прави комплимент. Явно не го прие добре и каза троснато “Това не беше комплимент!”. Стана и отиде най-отпред и седна отдясно на шофьора”, разказва още Константин във фейсбук.

Вероятно бързо щеше да забрави преживяното, ако не бе случилото се в следващите часове. Първо в 19,29 часа в полицията и в Спешна помощ постъпва сигнал за наръгани двама германци в района на метростанция “Стадион Васил Левски”. Единият - 63-годишен мъж, бил опериран същата вечер. Настанен е за лечение във Втора хирургична клиника на “Пирогов”. Раната на 65-годишния му сънародник била хирургически обработена и той бил изписан.

20 минути след нападението над двамата германци е подаден и втори сигнал, че същата жена е намушкала други две германки в автобус 94.

Те са на 27 и 30 години, имат прободни рани по ръцете и раменете и са откарани във Военномедицинска академия. След обработването им са освободени.

Докато лекарите извършвали интервенциите, от СДВР започват издирване на жената. Имат частична информация коя е, а със заповед на шефа на СДВР Любомир Николов е решено снимката на Боналова да бъде разпространена до медиите. Минути след 23 часа тя е на фейсбук страницата на МВР и е от записите от автобус 94, посочват от Центъра за градска мобилност.

Галина Боналова бе задържана минути след полунощ в нощта срещу петък на домашния ѝ адрес, разказа зам.-шефът на СДВР Николай Пелтеков, но без да споменава име.

При последвалата беседа с майка ѝ тя разказала, че жената има психични проблеми и преди е проявявала агресия. Майката обаче не ги докладвала в полицията.

От беседата се подразбрало, че агресията е била в семейството. Майката на няколко пъти искала да води дъщеря си в клиника, но се отказвала. Тя се влошила преди година и половина, когато баща ѝ починал. Жената разказала още, че дъщеря ѝ се дразнела от говор на чужд език.

Проведените беседи нямат статут на доказателствен материал, разбра “24 часа”.

А Константин Таквор научил с какво се е разминал на сутринта в петък, когато се събудил и видял фейсбук публикацията на МВР, с която издирват жената. Познал я по дупките в клина. Константин е подал сигнал в полицията.

Това не е първи сблъсък на Боналова с властите. През декември 2020 г. тя влиза в обект от търговска верига, в която е работила, с газов пистолет и тухла. Задържана е от служители в магазина още преди идването на полицията.

Обектът не е избран случайно - Галина работила в тази верига от 2018 г. Получавала 700 лв. След 4 месеца я преместили в друг обект, където намалили заплатата ѝ. Точно там колега я заплашил с нож, твърди тя пред Софийския районен съд, но няма данни случаят да е реален. След като напуснала, решила да пробва обира. Делото по грабежа все още е висящо, макар от нападението да са минали 5 години и 4 месеца.

През 2023 г. пък лежала 10 дни в ареста за дребно хулиганство. Същата година била обявена и за издирване от майка си, но я открили бързо.

Галина няма документ за психично заболяване, вероятно подобно изследване не е искано по време на делото за грабежа. Тя е обвинена за опит за убийство по хулигански подбуди, посочиха от Софийската градска прокуратура. Пелтеков благодари на гражданите, помогнали за идентифицирането на жената, както и на полицаите, които я заловили. И уточни, че въпреки нападенията върху чужденци няма данни за ксенофобия или тероризъм, а по-скоро за периодични пристъпи, които Галина получавала.

Това е втори случай в последната година, при който психично болна жена ръга хора в центъра на София. На 4 февруари м.г. 22-годишната Надежда Кондева нападна трима души на бул. “Витоша” в минутите след 8 ч сутринта. Тя била настанявана за лечение няколко пъти и изписвана за домашно наблюдение. Майка ѝ обаче признала, че не може да я накара да си пие хапчетата. Кондева бе настанена за изследване на психичното състояние.

За Галина от прокуратурата посочват, че ще ѝ искат постоянен арест.