Издирваният прокурорски син пак се прояви, опита да набие полицая, който го е разследвал (Обзор)

9 месеца след като се покри от правосъдието, 22-годишният Васил Михайлов, станал известен като прокурорския син от Перник, пак се прояви. В сряда вечерта младежът заедно със свои приятели, въоръжени с пушки и с маски на лицата, опитали да нахлуят в дома на полицая, който го разследвал. Случката се разиграла в къща в пернишкото с. Люлин, където униформеният, който в момента е служител на ГДБОП, обитавал със своите родители.

Вътрешният министър Емил Дечев обясни, че Михайлов и още двама души отишли да търсят къщата на полицая, който преди това работел в Криминална полиция. Прокурорският син смятал, че е свързан с разследванията срещу него.

“Опитали са се да нападнат нашия колега, който заедно с баща си е използвал оръжие и е стрелял във въздуха”, каза Дечев. Според разследващите мъжете паркирали пред къщата на полицая и излезли от автомобила, той им наредил да спрат, но те настъпателно продължили напред. Тогава той стрелял. Те пък се качили в колата и отпрашили по черен път. Вероятно, като разбрали, че няма да успеят да минат с автомобила, го изоставили в района на местното гробище.

Първоначално се появи информация, че нападателите са се опитали да запалят къщата, но министър Дечев я отрече. Местни жители разказаха, че чули изстрел и свистене на гуми.

Васил Михайлов обаче все така остава на свобода, не е открит и задържан. “Затягаме примката и обръча около този човек, правим всичко възможно той да бъде открит и да си отиде там, където му е мястото”, увери служебният вътрешен министър.

Въпреки че е издирван от 18 юни миналата година, до момента младежът, който има четири присъди и още едно дело в досъдебна фаза, не е открит. Хора от Перник твърдяха, че са го виждали в града, появиха се информации, че е отскочил и до Гърция. Баща му - прокурорът от Окръжната прокуратура в Перник Бисер Михайлов, твърди, че няма никаква представа къде се намира синът му, а също и че не общува с него. Младежът е по-близък с чичо си, на когото е и кръстен и в чиято къща изтърпяваше част от домашния си арест. Докато е в неизвестност, той направи и видеообръщение, в което надълго обясни как го топят без вина.

Името на Васил Михайлов стана известно в началото на юни 2022 г. след заканата на кмета на Перник Станислав Владимиров да оглави протести срещу отказите на полицията да работи по сигнали срещу младежа. Оказа се, че за хулиганските изцепки на тогава 19-годишния прокурорски син знае целият град и дори се разпространяваха на клипове.

След това той беше задържан, а после се споразумя за една условна присъда, а друго дело приключи с пробация. След повече от година, през която беше задържан под стража, мярката на Михайлов беше изменена в домашен арест, а след това и в подписка. След като миналата година беше осъден и ефективно, той остана с най-леката мярка за неотклонение.