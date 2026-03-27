Обвиниха 32-годишен за убийство при опасен рецидив

Окръжната прокуратура в Разград привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж от село в община Завет за убийство, извършено при условията на опасен рецидив, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

По разпореждане на наблюдаващия прокурор задържането на обвиняемия е удължено до 72 часа с цел довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Деянието е извършено на 26 март след 22:00 ч. в село Острово. Обвиняемият се намирал в дома на 54-годишния мъж, който по-късно починал. Между двамата възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа, при която 32-годишният нанесъл удари на по-възрастния мъж и напуснал мястото.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 от близки на пострадалия. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, но до пристигането на медиците мъжът е починал, пише БТА.

Назначена е съдебномедицинска експертиза за установяване на причините за смъртта. Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград. Изясняват се всички факти и обстоятелства по случая. Предстои в Окръжния съд в Разград да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Обвиняемият е известен на органите на реда и е многократно осъждан, допълват от Апелативната прокуратура във Варна.