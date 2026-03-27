Бивш кмет на село до Кърджали арестуван за купуване на гласове

Георги Кандев СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Бивш кмет е арестуван за купуване на гласове за изборите, съобщава във фейсбук главният секретар на МВР георги Кандев. 

"Реализирахме успешна акция на територията на село Бенковски, област Кърджали. Там, след свидетелски показания и извършени претърсвания в дома на Х. С., бяха открити списъци с имена, както и сумата от 10 000 евро. Според показанията мъжът е предлагал пари, за да се гласува за определена партия на предстоящия вот на 19 април", пише той.

"Към всички, участващи в купуването на гласове - няма да останете извън обсега на закона. МВР работи целенасочено и безкомпромисно по разкриването на всеки случай", категоричен е Кандев. 

Пачките, намерени в дома да арестувания.
Пачките, намерени в дома да арестувания.

