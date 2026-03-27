БНБ: При кратък шок с петрола храните ще поскъпнат...

Тръгва делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

Иван Портних СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Софийският градски съд даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних. По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред, предаде БТА.

Портних е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

