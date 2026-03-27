Торино и Пашата записаха песен с Тони Стораро, за ...

Зарков: БСП е против проучването и добива на шистов газ в България advertorial icon

Крум Зарков Снимки: БСП

"БСП е против проучването и добива на шистов газ в България. Чуваме в тази кампания, че се възражда идеята за такъв добив. Сложната международна обстановка и растящите цени на газа обаче не отменят рисковете за околната среда, водите и здравето на хората, свързани с технологии за добив на шистов газ. Има други по-безопасни алтернативи."

Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на представянето на листата на лявата коалиция в Добрич. Той подчерта, че липсват достатъчни гаранции за безопасност, а опазването на околната среда, водите, природните ресурси и земеделието, особено тук, в Добруджа, е абсолютен приоритет.

Зарков припомни, че още през 2011 г. БСП е внесла законопроект за пълна забрана на проучването и добива на шистов газ. "Защото вярваме, че такива решения не могат да бъдат временни, не могат да бъдат половинчати. Не става дума за мораториуми, които утре могат да отпаднат. Става дума за защита – дългосрочна, ясна и категорична.", каза още Зарков.

"Листата ни в Добрич е силна, а водачът Сияна Фудулова е добре позната в региона и опитен парламентарист. Познава проблемите на Добруджа и ще бъде достаен представител на интересите на добруджанци пред институциите в София.", коментира Зарков.

Крум Зарков с водача на листата на БСП-ОЛ Сияна Фудулова.
Избори за Народно събрание на 19.04.2026 г. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Още от Избори

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)