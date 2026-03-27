Росица Матева: През приложение в телефона си членове на секционните комисии попълват електронен протокол, за да го сверят с черновата на хартиения

За първи път за тези избори е разработено приложение за мобилни телефони, за да могат членовете на секционните избирателни комисии, след края на изборите, да попълват електронния протокол и да проверят правилно ли са изчислили и попълнили черновата на хартиения. Това заяви в "Панорама" Росица Матева, говорител на Централната избирателна комисия.

ЦИК е изготвила методически указания в четири отделни книжки, в които са описани действията на секционните избирателни комисии в деня преди изборите, в изборния ден, след приключването му, преброяване на резултата, сверяването му, прибиране на материалите. Като при чек лист всяко извършено действия да се отбелязва. Секционният протокол, в частите, в които се описват действителните гласове за партиите и коалициите, наподобява бюлетината за гласуване. Целта е при попълване на протокола да няма разминавания. Според говорителката на ЦИК всичко това се прави за улеснение на секционните избирателни комисии.

Въпреки улесненията Матева призова комисиите да са отговорни и да не бързат при попълване на протоколите.

Въпреки намаляване на секциите в чужбина тя се надява да няма хаос. Решението на законодателя ще се отрази в три държави - Турция, Великобритания и САЩ. В тези три държави предложенията, които ЦИК е получила, са местата за гласуване да се групират така, че извън дипломатически и консулски представителства, да могат да се разкриват секции на места, които са най-удобни за избирателите от съседните населени места.

За първи път в посолството в Лондон ще бъдат открити 7 секции. ЦИК е водила разговори с външно министерство да бъдат използвани и сградите на почетните консулства, но не били получени такива предложения. Имало опит с откриване на секции в сгради на почетните консулства в Германия и в Италия. Матева заяви, че очакват утре да получат становището на Министерството на външните работи.