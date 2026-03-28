Оферти за 3330 евро за 2 нощувки в Пловдив заради музикални събития това лято

Оферти между 500 и 3300 евро за две нощувки се появиха в платформите за настаняване в Пловдив това лято. Причината е струпването на няколко музикални събития, които привличат меломани от цял свят в града под тепетата. По информация на Община Пловдив легловата база е разпродадена още преди година, предава БНТ.

Наша проверка в една от най-популярните онлайн платформи показва, че в момента на пазара има десетина оферти за настаняване в периода 17-19 юли, а най-високата цена за две нощувки в частен апартамент е близо 3300 евро.

Два тридневни рок фестивала ще се проведат на гребната база през втората половина на юли, а на Античния театър на 18 юли американското сопрано Надин Сиера ще дебютира пред българска публика в операта на Верди "Травиата".

Заради музикалните събития местата за настаняване в Пловдив са разпродадени на приемливи за лятото цени отдавна, казват от Сдружението на хотелиерите.