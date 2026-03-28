Бившият шеф на АПИ: Парите за пътища не са изхарчени, а възложени

4800
Йордан Вълчев Снимка: Пламен Кодров

„Парите за пътища не са изхарчени. Парите са възложени за задачи, които трябва да се изпълнят в рамките на тези 4 години“, каза бившият председател на Управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев.

 „Изхарчени е нещо, което е изпълнено и платено. Възложени е нещо, което сме възложили да се направи.“

Вълчев, който е ръководил АПИ от април 2024 г. до февруари 2026 г., отрече да е освободен заради финансови нарушения. Като причина той посочи проблеми в комуникацията с Ангелина Бонева, която беше съвсем за кратко служебен министър на регионалното развитие.

„Министърката не си даде телефона, за да може да се комуникира с нея“, обяви той по бТВ.

По думите му проверката на договорите на АПИ за поддръжка и текущ ремонт на пътищата не показва изобщо такива резултати, че да може да бъде предадена някъде.

Вълчев намекна за съмнения относно бъдещи плащания: „Като видим какво плащат, ще го коментираме“. Той намекна за близост между фирмите и политически кръгове.

По повод разследване за 7 млн. евро за пътна помощ, той призна слабост в комуникацията.

„Считам като грешка, че трябваше да се рекламира, но много хора са се възползвали. Идеята е да махнем от магистралата коли, които пречат на движението и са опасност за катастрофи“, заяви бившият шеф на АПИ.

