Пиян шофьор блъсна в насрещното лек автомобил, водачът му умира в линейката

Пиян шофьор блъсна челно в насрещното лек автомобил, водачът му умира в линейката,

съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. Около 4:30 часа е получено

съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя село Одринци в

посока град Добрич.

Установено е, че лек автомобил „Тойота", управляван от 55-годишен мъж, на десен завой губи контрол, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска

челно в лек автомобил „Фиат", управляван от 55-годишен мъж.

Водачът на „Фиат"-а почива в линейката на път за болницата. Виновният водач е с множество фрактури.

Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието

на 1,39 промила.

По случая е образувано досъдебно производство.



