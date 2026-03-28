Почивен ден за националите в Джакарта

Пиян шофьор блъсна в насрещното лек автомобил, водачът му умира в линейката

Дияна Райнова

Пиян шофьор блъсна челно в насрещното лек автомобил, водачът му умира в линейката,
съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. Около 4:30 часа е получено
съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя село Одринци в
посока град Добрич.

Установено е, че лек автомобил „Тойота", управляван от 55-годишен мъж, на десен завой губи контрол, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска
челно в лек автомобил „Фиат", управляван от 55-годишен мъж.

Водачът на „Фиат"-а почива в линейката на път за болницата. Виновният водач е с множество фрактури.
Извършената проба за употреба на алкохол с техническо средство установява наличието
на 1,39 промила.

По случая е образувано досъдебно производство.

