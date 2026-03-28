Баба Дена от Пловдив отпразнува 100 г., следи новини и се интересува от политическата обстановка (Снимки)

Столетницата съветва младите да се грижат за близките, да не се карат и да поддържат семейните ценности

100-годишен юбилей отпразнува Дена Димова от пловдивския район "Северен". Възрастната жена продължава да се интересува от живота в България, от политическата обстановка и от случващото се в настоящето. И иска да остави послание на младите - да се грижат за близките си, да не се карат и да поддържат семейните ценности, които вече са на изчезване, защото те са най-важни, съобщиха от районната администрация.

Навръх вчерашния юбилей в дома на баба Дена гостува кметицата на "Северен" Венцислава Любенова, която ѝ поднесе поздравителен адрес, красива торта и цветя. "Такива изключителни хора, с достойнство, със сплотеност и отнасящи се с любов едни към други, трябва да са пример за нашето общество. Трябва да ги ценим и подкрепяме", коментира кметицата. Тя пожела здраве и още дълги години живот на столетницата, да продължава да радва близките си, да им дава ценни съвети, а те да черпят мъдрост и опит от нея.