Костадинов отказа да говори за развода си, не било важно дали политик спи с мъже

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отказа да говори за развода си по Нова тв. На въпрос на водещия Мариан Станков - Мон Дьо, че разводът на Костадинов будел подозрение и съмнение за имуществена прозрачност, лидерът на партията отговори, че не коментира личния си живот.

Аз не само не коментирам моя личен живот, но имам железен принцип - не коментирам личния живот на никой друг български политик. Не ме интересува нищо и не смятам, че това е нещо, което трябва да бъде коментирано, каза още Костадинов. Въпреки това заяви, че твърдението за развода е клевета.

Ако някой ще избира политик заради това, че този политик има 5 жени или спи с мъже - това не е нормално. Би трябвало да избираме политиците заради това, което правят в общественото си битие. Ние не сме в ситуация да коментираме последния брой на някое порнографско списание, каза още той.