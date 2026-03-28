Министър Ирена Георгиева: Целим България да се утвърди като целогодишна дестинация

Министърът на туризма Ирена Георгиева проведе среща с Н. Пр. Ирене Планк, извънреден и пълномощен посланик на Германия у нас, по време на която бяха обсъдени перспективите за развитие на двустранното сътрудничество в туризма, възстановяването на германския пазар и новите тенденции в сектора, съобщават от пресслужбата на институцията.

В рамките на разговора министър Георгиева подчерта значението на Германия като водещ генериращ пазар за българския туризъм:

„Германският пазар е стратегически за нас. В настоящата сложна геополитическа обстановка нашите усилия са насочени към това да представим България като сигурна, достъпна и гостоприемна дестинация с

разнообразен туристически продукт".

По думите ѝ, макар нивата от преди пандемията все още да не са напълно достигнати, се наблюдава устойчив ръст и положителни тенденции в резервациите от Германия.

Н. Пр. Ирене Планк поздрави България за успешното участие на страната в ITB Berlin и подчерта отличния международен отзвук от българското представяне.

По време на срещата беше поставен акцент върху темата за профила на съвременния турист.

Отбелязано беше, че наред с традиционния модел

на масов туризъм, все по-голямо значение придобива индивидуализираното преживяване, ориентирано към култура, природа и автентичност.

Министър Георгиева подчерта, че развитието на специализирани видове туризъм е сред основните приоритети на ведомството: „Нашата цел

е България да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация. Работим активно за развитие на културния, винения, гастрономическия,

СПА и уелнес туризма, както и на така наречения 'slow tourism', който отговаря на търсенето на съвременния турист".

Обсъдени бяха и предизвикателствата пред сектора, включително недостигът на работна ръка и необходимостта от облекчаване на процедурите за наемане на персонал от трети страни. От българска страна беше подчертано, че се работи в тясна координация с компетентните институции за подобряване на процесите.

В хода на разговора беше отчетено и успешното въвеждане на еврото, като министър Георгиева отбеляза, че към момента не се наблюдават

затруднения в туристическия сектор. Двете страни обсъдиха и възможностите за обмен на добри практики, включително в рамките на

председателството на България на Дунавската стратегия през 2026 г. и съвместни инициативи за насърчаване на иновациите и дигитализацията в

туризма.

В заключение и двете страни изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия с цел устойчиво развитие на туристическия сектор и привличане на повече германски туристи,

включително извън традиционно предпочитания от тях летен сезон.