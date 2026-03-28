От министерството на вътрешните работи привиквали кметове на ГЕРБ и ги предупреждавали да не се занимават с политическа дейност. Това заяви на среща на партийния актив във Велико Търново лидерът на партията Бойко Борисов.

По думите му ПП-ДБ могат да управляват само със свое МВР. Викали нашите кметове и им казвали да не се занимават с политическа дейност, каза още той. И попита дали са викали учредителя на партията на Радев - кметът на Кричим, по същата причина, както дали са викали Васил Терзиев и Благомир Коцев. Това са честните им избори с тяхното МВР. Те така разбират демокрацията, каза още той.

Лидерът на ГЕРБ също обясни, че трябва да се провери информация за писмо до митниците от МВР да се махат екипите, които наблюдават акцизните производства. Борисов припомни, че 14 млрд. лева са се събрали повече в бюджета от борбата с контрабандата, данъчните измами, цигарите, алкохола и всичко останало. Ако това го направят, контрабандата ще удари тавана отново, особено на цигари, алкохол и месата, предупреди лидерът на ГЕРБ.

Борисов заяви, че обикновено не се занимава с другите партии, но когато нападат ГЕРБ, трябва да им се отговори. И даде пример с формацията на Румен Радев, която нарече "Пътят на Копринката", която обещава действия в сферата на изкуствения интелект.

Ние сме на водещо място в света, обясни Борисов. Когато говорим за отбранителна индустрия, доведохме най-голямата оръжейна компания в Европа - "Райнметал".

"И само си представете нашите колеги от другите партии какво биха говорили, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а ние не", каза още той пред партийния актив. Той определи плана за възстановяване и устойчивост като провален. Донесохме няколко милиарда от абсолютно загубен план - 4 млрд. Това е ГЕРБ. Платихме цена една година за всичко това, каза още Борисов.

Събота, 28 март 2026 г.

Аз съборих правителството, уточни той. И припомни поставените цели до началото на годината - еврозоната и отпадането на мониторинга. Борисов заяви, че никой друг не е свалял правителството. Протести има в Сърбия, Унгария, Америка. Но ние в ГЕРБ имаме един символ верою, че властта се дава от народа.

По отношение на газа той заяви, че България има големи източници на конвенционален газ и е богата на ценни метали и природни ресурси.

Изрично казах, че нито аз, нито Радев, нито Костадинов е експерт в добива. Да поканим най-добрите експерти в сферата на добива. Новите технологии при добива са с вода и пясък. И неслучайно САЩ са на първо място, а Русия на трето по добив на газ, обясни Борисов. И допълни: проруските партии на Копринката и Костадинов веднага скочиха да защитават интереса на "Газпром".

"И Костадинов, и Радев казаха, че Борисов "искал в житницата ни - Добруджа, да добива шистов газ". Абсолютна лъжа. Популисти, които си играят със страховете на хората, каза още лидерът на ГЕРБ.

Като отиде Радев във Варна какво ще покаже? Нищо. Копринката какво ще покаже? Нищо. Асен Василев какво ще покаже. Всичко направено там е от ГЕРБ. И сме длъжни да им отговорим на лъжите, каза още Борисов.

Той заяви, че избраният президент дезертира една година преди да му свърши мандата и сега президент е вицепрезидентът. И попита риторично какво щеше да се случи, ако служебното правителство беше на ГЕРБ и генералният адвокат на ЕС каже, че тази работа не е както в България си я представяме, визирайки казуса около Андрей Гюров.

Това е адвокатът, който е назначен да се занимава с казуса. Не искам да си представя какво значи, ако това се окаже вярно. Тогава всяко едно решение ще е нелегитимно, предупреди той.

На събранието на партийния актив на ГЕРБ във Велико Търново освен Борисов присъстваха и кметът на града Даниел Панов, водачът на листатата в областта Костадин Ангелов, Росен Желязков, Делян Добрев и Томислав Дончев.

Доказали сме, че можем, каза в началото на срещата пред актива на ГЕРБ кметът на Велико Търново Даниел Панов. "Ще ви върна в шарлатанските години - нищо не се съгради за тези 4 години. Нулеви години за местната власт. Парите за "Хемус" изчезнаха", каза още той.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов

По думите му политическите опоненти на ГЕРБ се правят на жертви - те само рушат, а не градят, каза още Панов. И припомни моментите, когато са гасели парното в детските градини и в социалните домове, за пестене на средства и да си плащат тока през 2022 г. Даниел Панов благодари на кметовете на общините в областта. "Вие за тези 4 години бяхте гръбнакът на държавата", каза още той.

Днес съвсем искрено мога да кажа, че за първи път не се притеснявам в тази зала за изхода от тези избори. Защото толкова много сме направили, че не може да се събере с тиренца на два листа, каза проф. Костадин Ангелов. Той заяви, че всяко нещо, което прави ГЕРБ, носи дълбок смисъл и дава знак. В листата във Велико Търново има 5 лекари. С това искаме да дадем ясен знак, че за нас здравеопазването е основен приоритет, каза още водачът на листата в областта.

Костадин Ангелов

Като лекар съм слушал много сърца, дишане, човешки съдби и лични истории. В тези моменти човек става много близък със своите пациенти, каза още той. И допълни, че така се научава много важен урок - пред надеждата всички сме равни.

Виждате нашия слоган - ред, работа, растеж. За разлика от тези на нашите конкуренти, няма патос, няма излишен призив - този слоган носи реалността, каза от своя страна

Росен Желязков. Той заяви, че в момента се намираме в сложна, динамична и напрегната ситуация.

Росен Желязков

Ние сме между войната в Украйна, Близкия изток и пред предстоящите извънредни парламентарни избори. Нашият ангажимент като партия е да не допуснем тази нестабилност да се превърне в привнесена, а и да не ни залее едно геополитическо цунами, каза още Желязков. И предупреди, че и днес да спрат конфликтите, възстановяването на доставките ще отнеме месеци.

Нямаме правото, но за съжаление нямаме и индикацията, че сме почерпили поука от всички притчи и легенди - от снопа на хан Кубрат до надписа на Народното събрание, каза още той. И допълни, че все още се търси ролята на месията и спасителя да ни даде решения. Все още не усещаме сериозността на труса, който се случва, благодарение на това, че оставихме стабилни публични финанси. Дори без бюджет оставихме стабилен резерв и сме член на еврозоната, каза още Желязков. Той призова да не се руши доверието към институциите, но и самите институции да не рушат доверието към себе си.

След него думата взе Делян Добрев, който се обърна към Костадин Ангелов и му заяви, че енергетиката е по-важен сектор от здравеопазването. Да видим как ще се лекуват болните, ако нямат ток, пошегува се той. Делян Добрев обясни, че е важно е да има много производители на ток. Те ще привлекат фабрики на 21-и век.

Делян Добрев

"Четох сутринта, моят приятел, съученик, когото познавам от 25 години - Асен Василев, казал, че Румен Радев е страхлив лицемер и един час го е обиждал. Радев пък вчера казал, че те са шарлатани. Ако влезете в "Уикипедия", ще видите, че това е измамник, който се представя, че има способности, а всъщност няма. Като им дадохме власт, те доказаха, че са шарлатани, каза още Добрев.

Ако имате добър приятел, който прави глупости, ако ви е добър приятел, ще му кажете ли?, попита риторично от своя страна Томислав Дончев. И отговори: Длъжни сте, ако сте му приятел. Защо българските политици не се държат с обществото като с приятел?, попита още той.

Томислав Дончев

Според Томислав Дончев някой трябва да каже истината на хората. На този бюджетен волунтаризъм трябва да се сложи край, каза още той.

Много често ни хипнотизират, че с майсторските умения на някой финансов министър ще станем по-богати. Но това противоречи на законите на физиката, не на финансите, обясни Дончев.