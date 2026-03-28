Определена е фирмата, която ще доставя параваните за гласуване в София

Със свое решение от 27 март 2026 г. областният управител на област на София Вяра Тодева определи победителя в публичното състезание за доставка на паравани за гласуване с хартиени бюлетини за нуждите на областта.

На първо място е класирана офертата на ЮПИ ЕКСПО ЕООД с предложена най-ниска цена - 42 210 евро без ДДС, а на второ - Кооперация ПАНДА, с цена 48 222 евро без ДДС.

В обществената поръчка участваха 6 фирми, чиито оферти бяха разгледани и оценени от

тричленна комисия от Областната администрация на област София. Няма отстранени участници.

Решенията в протоколите на комисията са взети с единодушие. Договорът за възлагане

изпълнението на поръчката следва да се сключи с избрания изпълнител при условията на

подадената от него оферта, в съответствие с представената мостра, изработена от PVC 8

мм., както и при спазване на ЗОП, ППЗОП и предварително определените изисквания.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок.

Обжалването не спира изпълнението.

Крайният срок за доставка на параваните до 24-те районни администрации е 14 април 2026

година.